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    16:42, 28 Май 2025 | GMT +5

    Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов

    В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов
    Фото: freepik

    Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодами 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, вводится сроком на шесть месяцев.

    О введении временного запрета министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел КР не позднее трех дней с даты вступления в силу данного постановления проинформировать Исполнительный комитет СНГ. Государственной таможенной службе при министерстве финансов КР и пограничной службе ГКНБ КР принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

    Ранее Кыргызстан отменил запрет на ввоз цемента в страну. Также сообщалось, что в КР намерены ввести временный запрет на импорт полиэтиленовых пакетов на территорию страны.

    Теги:
    Экспорт Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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