Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов

Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодами 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, вводится сроком на шесть месяцев.

О введении временного запрета министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел КР не позднее трех дней с даты вступления в силу данного постановления проинформировать Исполнительный комитет СНГ. Государственной таможенной службе при министерстве финансов КР и пограничной службе ГКНБ КР принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

Ранее Кыргызстан отменил запрет на ввоз цемента в страну. Также сообщалось, что в КР намерены ввести временный запрет на импорт полиэтиленовых пакетов на территорию страны.