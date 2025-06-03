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    14:45, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане намерены ввести самозапрет на получение кредитов

    Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша КР принял в первом чтении поправки, направленные на обеспечение защиты граждан от финансового мошенничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    кредит
    Фото: Polisia.kz

    Законопроект разработан в связи с увеличением количества случаев кредитного мошенничества с использованием цифровых технологий (фишинга, социальной инженерии, подделки сайтов и номеров телефонов).

    Предлагается ввести самозапрет, представляющий собой добровольное ограничение физического лица на оформление кредитных сделок с ним банками или небанковскими финансово-кредитными организациями. Установление и снятие самозапрета будет осуществляться через Государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

    Проект закона также устраняет коллизии в Законе КР «Об обмене кредитной информацией», касающиеся обязанностей поставщиков и пользователей кредитной информации взаимодействовать со всеми кредитными бюро.

    В Казахстане такой сервис работает с 2023 года. Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на портале eGov.kz. В России самозапрет на кредиты и займы действует с 1 марта текущего года.

    Ранее сообщалось, что в КР ввели штрафы за нарушение требований о защите персональных данных.

    Теги:
    Кредит Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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