В Кыргызстане намерены ввести самозапрет на получение кредитов

Законопроект разработан в связи с увеличением количества случаев кредитного мошенничества с использованием цифровых технологий (фишинга, социальной инженерии, подделки сайтов и номеров телефонов).

Предлагается ввести самозапрет, представляющий собой добровольное ограничение физического лица на оформление кредитных сделок с ним банками или небанковскими финансово-кредитными организациями. Установление и снятие самозапрета будет осуществляться через Государственный портал электронных услуг или иными способами, а соответствующая информация направляться в кредитные бюро.

Проект закона также устраняет коллизии в Законе КР «Об обмене кредитной информацией», касающиеся обязанностей поставщиков и пользователей кредитной информации взаимодействовать со всеми кредитными бюро.

В Казахстане такой сервис работает с 2023 года. Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на портале eGov.kz. В России самозапрет на кредиты и займы действует с 1 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что в КР ввели штрафы за нарушение требований о защите персональных данных.