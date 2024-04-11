В Кыргызстане могут отказаться от арабских имен и заблокировать мультфильмы на иностранном языке
На заседании Жогорку Кенеша КР в ходе обсуждения законопроекта «О халал-индустрии в Кыргызской Республике», спикер парламента Нурланбек Шакиев предложил заблокировать весь контент на иностранном языке в интернете и отказаться от арабских имен в целях сохранения кыргызского языка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Нурланбек Шакиев считает, что кыргызский язык исчезает, поэтому необходимо заблокировать в интернете все передачи, мультфильмы на иностранных языках в пользу кыргызского.
— Уважаемые депутаты, давайте называть термин «халал» на кыргызском языке «адал». Мы кыргызские слова арабизируем, даем арабские имена, также многое называем по-русски. У нас много хороших кыргызских имен: Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек. Почему мы не используем их, а даем арабские, русские имена и других языков? Если не будем использовать кыргызские имена, то в скором времени они исчезнут, как и язык. В селах дети разговаривают по-русски, потому что смотрят в интернете русскоязычный контент. Кыргызский язык исчезает. В этой связи правительству в ближайшее время необходимо мультфильмы перевести на кыргызский. Нужно заблокировать все передачи, мультфильмы и весь контент, просматриваемый детьми по телефону в интернете на иностранных языках. Если мы не будем уделять внимание сейчас, не сохраним язык сегодня, то через 5-10 лет мы его утратим, — подчеркнул спикер.
Депутат Марлен Маматалиев пояснил, что используемый в законопроекте термин «халал» соответствует международным стандартам ISO.
— Если использовать в законопроекте «адал» на кыргызском языке, то кыргызская продукция не сможет выйти на внешние рынки, так как не будет отвечать международному стандарту. Иностранные франшизы, бренды нельзя перевести на кыргызский язык, — сказал он.
В свою очередь, депутат Дастанбек Джумабеков высказался в отношении инициативы отказаться от иностранных имен.
— Каждый родитель имеет право давать своему ребенку желаемое имя, их права закреплены в конституции страны. Поскольку являясь демократическим государством, мы не должны радикализировать в этом направлении, — считает нардеп.