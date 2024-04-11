В Кыргызстане могут отказаться от арабских имен и заблокировать мультфильмы на иностранном языке

Нурланбек Шакиев считает, что кыргызский язык исчезает, поэтому необходимо заблокировать в интернете все передачи, мультфильмы на иностранных языках в пользу кыргызского.

— Уважаемые депутаты, давайте называть термин «халал» на кыргызском языке «адал». Мы кыргызские слова арабизируем, даем арабские имена, также многое называем по-русски. У нас много хороших кыргызских имен: Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек. Почему мы не используем их, а даем арабские, русские имена и других языков? Если не будем использовать кыргызские имена, то в скором времени они исчезнут, как и язык. В селах дети разговаривают по-русски, потому что смотрят в интернете русскоязычный контент. Кыргызский язык исчезает. В этой связи правительству в ближайшее время необходимо мультфильмы перевести на кыргызский. Нужно заблокировать все передачи, мультфильмы и весь контент, просматриваемый детьми по телефону в интернете на иностранных языках. Если мы не будем уделять внимание сейчас, не сохраним язык сегодня, то через 5-10 лет мы его утратим, — подчеркнул спикер.