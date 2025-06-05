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    17:30, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане донорами для пересадки органов могут выступать только родственники

    Кабинет министров страны утвердил положение о проведении трансплантации органов и тканей человека, которое определяет организацию и порядок пересадки органов от прижизненного донора к реципиенту, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    пересадка органов, операция
    Фото: Freepik

    Согласно документу, донорами могут быть дееспособные лица, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие с пациентом, которому проводится пересадка, общих предков до прадедушки и прабабушки (родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внуки, правнуки, другие кровные родственники).

    Трансплантация может быть произведена только в случае, если другие медицинские средства и методы оказались неэффективными и не могут гарантировать сохранение жизни пациента либо восстановление его здоровья, и осуществляется на основании медицинского заключения.

    Изъятие органов или тканей у прижизненного донора, заготовка и трансплантация органов и тканей человека разрешается только в государственных организациях здравоохранения: Бишкекской государственной больнице Кыргызско-Турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана, Национальном хирургическом центре имени М.М. Мамакеева при МЗ КР, Национальном центре охраны материнства и детства при МЗ КР, Медицинском центре при Ошском государственном университете.

    Отмечается, что трансплантация органов или тканей человека осуществляется без принуждения на добровольной основе. Запрещается купля-продажа органов и тканей человека. В стране могут проводить трансплантацию почек, печени и гемопоэтических стволовых клеток (костный мозг).

    Ранее сообщалось, что в КР увеличили штрафы за незаконное занятие народной медициной.

     

    Теги:
    Донорство Кыргызстан Органное донорство Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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