В Кыргызстане донорами для пересадки органов могут выступать только родственники

Согласно документу, донорами могут быть дееспособные лица, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие с пациентом, которому проводится пересадка, общих предков до прадедушки и прабабушки (родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внуки, правнуки, другие кровные родственники).

Трансплантация может быть произведена только в случае, если другие медицинские средства и методы оказались неэффективными и не могут гарантировать сохранение жизни пациента либо восстановление его здоровья, и осуществляется на основании медицинского заключения.

Изъятие органов или тканей у прижизненного донора, заготовка и трансплантация органов и тканей человека разрешается только в государственных организациях здравоохранения: Бишкекской государственной больнице Кыргызско-Турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана, Национальном хирургическом центре имени М.М. Мамакеева при МЗ КР, Национальном центре охраны материнства и детства при МЗ КР, Медицинском центре при Ошском государственном университете.

Отмечается, что трансплантация органов или тканей человека осуществляется без принуждения на добровольной основе. Запрещается купля-продажа органов и тканей человека. В стране могут проводить трансплантацию почек, печени и гемопоэтических стволовых клеток (костный мозг).

Ранее сообщалось, что в КР увеличили штрафы за незаконное занятие народной медициной.