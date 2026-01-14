РУ
    19:15, 13 Январь 2026 | GMT +5

    В КГД напомнили сроки введения цифровой маркировки пива в Казахстане

    Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана напомнил о предстоящем введении цифровой маркировки пива и пивных напитков, первый этап которой стартует с 1 февраля 2026 года, передает агентство Kazinform.

    маркировка
    Фото: freepik

    Как сообщили в КГД, поэтапное внедрение цифровой маркировки предусмотрено приказом «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке».
    В связи с этим производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) на промышленном стенде.

    Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике.

    В комитете уточнили сроки внедрения цифровой маркировки:

    • с 1 февраля 2026 года — для пива и пивных напитков в кегах и бутылках; 
    • с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

    Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при ее вводе в оборот.

    В настоящее время пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками. Введение цифровых инструментов, отметили в КГД, позволит повысить прозрачность рынка и расширить возможности мониторинга оборота продукции.

    Напомним, что производители и импортеры пива должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки в РК.

