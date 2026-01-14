В КГД напомнили сроки введения цифровой маркировки пива в Казахстане
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана напомнил о предстоящем введении цифровой маркировки пива и пивных напитков, первый этап которой стартует с 1 февраля 2026 года, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в КГД, поэтапное внедрение цифровой маркировки предусмотрено приказом «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке».
В связи с этим производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) на промышленном стенде.
Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике.
В комитете уточнили сроки внедрения цифровой маркировки:
- с 1 февраля 2026 года — для пива и пивных напитков в кегах и бутылках;
- с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.
Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при ее вводе в оборот.
В настоящее время пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками. Введение цифровых инструментов, отметили в КГД, позволит повысить прозрачность рынка и расширить возможности мониторинга оборота продукции.
Напомним, что производители и импортеры пива должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки в РК.