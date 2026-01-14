В КГД напомнили сроки введения цифровой маркировки пива в Казахстане

Как сообщили в КГД, поэтапное внедрение цифровой маркировки предусмотрено приказом «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке».

В связи с этим производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с работой системы и возможностями регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) на промышленном стенде.

Система предназначена для отражения сведений о продукции и поддержки процессов, связанных с применением кодов Data Matrix в производстве и логистике.

В комитете уточнили сроки внедрения цифровой маркировки:

с 1 февраля 2026 года — для пива и пивных напитков в кегах и бутылках;

с 1 января 2027 года — для продукции в жестяных банках.

Продукция, выпускаемая после указанных дат, будет отражаться в ИС МПТ с использованием кодов Data Matrix при ее вводе в оборот.

В настоящее время пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками. Введение цифровых инструментов, отметили в КГД, позволит повысить прозрачность рынка и расширить возможности мониторинга оборота продукции.

Напомним, что производители и импортеры пива должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки в РК.