В Кентау ремонтируют дороги

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кентау ведется ремонт автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В прошлом году полностью завершены ремонтные работы на двух улицах Алтынсарина и Абылайхана общей протяженностью 4,3 км. Дороги застелили асфальтом, установили бордюры и лотки. Также начат средний ремонт на улице Аль-Фараби.

«Кроме того, за счет средств республиканского бюджета проведен средний ремонт 9 городских улиц. В частности, обновили проспект Кунаева, улицы Кабанбай батыра, Туркестан, Коркыт ата, Толеби и Куралбаева. Также проведены ремонтные работы на 46 улицах, уложен асфальт. Работы продолжаются», - рассказали в пресс-службе главы региона.

По информации акимата, ремонт дорог ведется и в прилегающих к городу селах. К примеру, 11 улиц отремонтировали в сельском округе Орангай и еще 16 - в сельском округе Шага. Освещены шесть улиц, проложены тротуары. Вместе с тем, ремонтные работы проведены в селах Хантаги, Ащысай и сельских округах Шорнак, Старый Икан, Новый Икан и Жибек жолы.