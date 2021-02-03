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    22:49, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Кентау ремонтируют дороги

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кентау ведется ремонт автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В прошлом году полностью завершены ремонтные работы на двух улицах Алтынсарина и Абылайхана общей протяженностью 4,3 км. Дороги застелили асфальтом, установили бордюры и лотки. Также начат средний ремонт на улице Аль-Фараби.
    «Кроме того, за счет средств республиканского бюджета проведен средний ремонт 9 городских улиц. В частности, обновили проспект Кунаева, улицы Кабанбай батыра, Туркестан, Коркыт ата, Толеби и Куралбаева. Также проведены ремонтные работы на 46 улицах, уложен асфальт. Работы продолжаются», - рассказали в пресс-службе главы региона.

    По информации акимата, ремонт дорог ведется и в прилегающих к городу селах. К примеру, 11 улиц отремонтировали в сельском округе Орангай и еще 16 - в сельском округе Шага. Освещены шесть улиц, проложены тротуары. Вместе с тем, ремонтные работы проведены в селах Хантаги, Ащысай и сельских округах Шорнак, Старый Икан, Новый Икан и Жибек жолы.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область
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