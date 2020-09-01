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В Кентау открыли новый детский сад
1 Сентября 2020 15:56
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КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Карнак города Кентау Туркестанской области сдали в эксплуатацию объект дошкольного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
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Новый детский сад на 170 мест возведен в рамках государственно-частного партнерства. В детском саду, построенном в соответствии с современными требованиями, функционируют 7 групп. Постоянной работой обеспечены 37 человек. В трехэтажном здании расположились столовая, музыкальный зал и детские комнаты. Здесь созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей.
В связи с карантинным режимом в каждой группе насчитывается не более 15 детей.
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