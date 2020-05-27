В Кентау началось производство полиэтиленовых труб

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Кентау начал работу цех по производству полиэтиленовых труб ТОО «АБН Альянс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Стоимость проекта 600 млн тенге. Предприятие способно выпускать 1500 тонн труб в год. Здесь работают 50 человек.

Данный цех приобрел бывшее здание «Бетонзавод» в городе, провел здесь работы по установке оборудования и запуску проекта.

В дальнейшем в здании планируется запуск цеха по производству радиаторов ТОО «АБН Альянс». Стоимость проекта - 1 млрд 200 млн тенге. Ожидается, что когда проект будет полностью реализован, в год будет выпускаться 600 тысяч радиаторов. Здесь будут обеспечены работой 50 человек.

Кроме того, здесь же планируется открытие цеха по производству железобетонных изделий. Стоимость проекта 200 млн тенге. На предприятии планируется выпуск 13500 тысяч штук железобетонных изделий в год.