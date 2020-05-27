Новости
В Кентау началось производство полиэтиленовых труб
27 Мая 2020 16:03
Поделиться:
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Кентау начал работу цех по производству полиэтиленовых труб ТОО «АБН Альянс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Стоимость проекта 600 млн тенге. Предприятие способно выпускать 1500 тонн труб в год. Здесь работают 50 человек.
Данный цех приобрел бывшее здание «Бетонзавод» в городе, провел здесь работы по установке оборудования и запуску проекта.
В дальнейшем в здании планируется запуск цеха по производству радиаторов ТОО «АБН Альянс». Стоимость проекта - 1 млрд 200 млн тенге. Ожидается, что когда проект будет полностью реализован, в год будет выпускаться 600 тысяч радиаторов. Здесь будут обеспечены работой 50 человек.
Кроме того, здесь же планируется открытие цеха по производству железобетонных изделий. Стоимость проекта 200 млн тенге. На предприятии планируется выпуск 13500 тысяч штук железобетонных изделий в год.
Ключевые слова: Туркестанская область, Промышленность,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Девять лет жительница Косшы искала сына и нашла
- Гуманитарный груз отправили из Западного Казахстана в Мактааральский район
- Кентау станет новой жемчужиной экологического туризма
- Сильные ожоги стали расплатой 20-летнего жителя Шу за фото на вагоне-цистерне
- В Туркестанской области продлили карантин до 8 июня
- На усиленный санитарный режим перешли все предприятия Карагандинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047