В Кентау из-за взрыва газового баллона пострадала 14-летняя девочка

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Во времянке близ города Кентау Туркестанской области произошел взрыв газового баллона с последующим горением, 14-летняя девочка получила ожоги, передает пресс-служба КЧС МВД РК.

«14 октября в 11:16 в селе Жуйнек, что в 20 км от г.Кентау Туркестанской области, во времянке произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 32 кв.метра», - говорится в сообщении.





Принятыми мерами огнеборцев пожар ликвидирован в 12:28. С ожогами госпитализирована девочка 2005 года рождения. Предварительная причина происшествия - неисправность редуктора газового баллона. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники областного ДЧС.