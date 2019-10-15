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В Кентау из-за взрыва газового баллона пострадала 14-летняя девочка

15 Октября 2019 10:18
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В Кентау из-за взрыва газового баллона пострадала 14-летняя девочка

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Во времянке близ города Кентау Туркестанской области произошел взрыв газового баллона с последующим горением, 14-летняя девочка получила ожоги, передает пресс-служба КЧС МВД РК.

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«14 октября в 11:16 в селе Жуйнек, что в 20 км от г.Кентау Туркестанской области, во времянке произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 32 кв.метра», - говорится в сообщении.


Принятыми мерами огнеборцев пожар ликвидирован в 12:28. С ожогами госпитализирована девочка 2005 года рождения. Предварительная причина происшествия - неисправность редуктора газового баллона. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники областного ДЧС.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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