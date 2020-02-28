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В Келесском районе Туркестанской области возобновят ремонт автомобильных дорог

28 Февраля 2020 22:03
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В Келесском районе Туркестанской области возобновят ремонт автомобильных дорог

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Келесский район динамично развивается с момента создания. Открываются новые учреждения, создаются рабочие места. Приоритетное направление в районе уделяется индустриализации. В ходе рабочей поездки аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом развития Келесского района, передает МИА «Казинформ».

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Глава региона проинспектировал ход строительства автомобильной дороги республиканского значения «Джизак – Гагарин – Жетысай – Асыката – Кызыласкер – Сарыагаш - Жибек жолы». На сегодня строительные работы, начатые в прошлом году, приостановлены. Ознакомившись с ситуацией, Умирзак Естаевич поручил детально проработать вопрос и активизировать строительные работы.

Аким района Акментай Есбаев сообщил, что дополнительно ведется капитальный ремонт автодороги областного значения «Абай-Ошакты-Бирлик-Шардара».

Кроме того, во время поездки в район аким области ознакомился с работой, проведенной по программе «Ауыл- ел бесігі». В прошлом году в рамках программы было отремонтировано и модернизировано 25 объектов. Наряду с ремонтом внутренних улиц в селе Абай, велось строительство районного Дома культуры и центральной спортивной площадки. Глава региона также поручил провести реконструкцию и расширение 4-полосной дороги, ведущей в центр села Абай.

Рабочая группа проинспектировала ход строительства подстанции «Кызыласкер» общей стоимостью 7 млрд 174 млн тенге. Строительство объекта, начатого два года назад, планируется завершить в августе этого года. На сегодня завершено строительство подстанции, ведутся работы по подключению автотрансформаторов к сети.

После запуска электростанции качественной электроэнергией будет обеспечено население близлежащих 4 районов.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
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