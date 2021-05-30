В Казыгуртском районе повысилось качество дорог
Протяженность дорог областного значения составляет более 250 км. Об общем состоянии автотрасс доложили в ходе рабочей поездки акима области Умирзака Шукеева в Казыгуртский район.
Глава региона ознакомился с ходом капитального ремонта автодороги Шарапхана - Жанабазар длиной 16 км. Аким области также посетил новые объекты, строящиеся в районе. Умирзак Естаевич осмотрел строительную площадку общей средней школы имени К. Азербаева на 200 мест в селе Ушбастау сельского округа Жанабазар. Образовательное учреждение планируется открыть накануне нового учебного года. Отметим, из 50 средних школ, строящихся в Туркестанской области, четыре построены в Казыгуртском районе.
Во время рабочей поездки аким области побывал и на откормочной площадке, которую местный предприниматель открыл возле своего дома. Житель села Жанабазар, начинал собственное дело всего с 10 голов скота, но за короткое время их количество превысило 200 голов. На сегодняшний день маточное поголовье скота в Казыгуртском районе доведено до 54 тыс. голов. Доля племенного поголовья в этом году составила 170%.