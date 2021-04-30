В каждом чапане, ковре есть гармония цвета и фактуры - победительница «100 новых лиц Казахстана» Айгерим Карибаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очень хочу, чтобы роль художников в стране была пересмотрена, создавалось больше возможностей для развития своего таланта и создания авторских продуктов. Такое мнение выразила победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», художник, иллюстратор Айгерим Карибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Художник, графический дизайнер, иллюстратор Айгерим Карибаева создала иллюстрацию к ІІІ саммиту UMAY GLOBAL SAMMIT. Она снискала любовь и популярность народа благодаря своим работам, в которых разные эпохи жизни народа, национальный колорит, современность переплетаются между собой. Картины иллюстратора о главном – о семье, о женской доле в этом мире, материнском счастье. Девушка с детства любила рисовать. А профессиональные навыки она приобрела в стенах университета.

По словам художницы, на сайте проекта она узнала о своем участии. Девушка не скрывает свое удивление и радость.

«Была очень удивлена. Сейчас, оказавшись в числе победителей, понимаю, что на меня возложена большая ответственность. Мне кажется, это даст больше уверенности в том, что я занимаюсь полезным делом, для многих людей», - отметила Айгерим Карибаева.

Действительно, художница работает над полезными проектами, главный месседж которых - сохранение национальной идентичности. Недавно она завершила работы в проекте EXPO-Dubai для павильона Казахстана.

«В иллюстрациях рисовала историческую часть павильона, которая охватывает 10 исторических тем. Проиллюстрировала большие срезы в нашей культуре – Сакский период, Отырар, разные мавзолеи. На эту тему, что печально, не найдешь рисунков, картин. В ходе работы приходилось изучать историю и в голове создавать иллюстрации», - рассказала художница.

Наше историческое наследие, своеобразная культура вдохновляет Айгерим создавать новые картины.

«Ковроткачество, наша национальная одежда, которую носили наши предки несколько сотен лет назад, предметы быта вдохновляют создавать новые образы. В каждом чапане, ковре есть гармония цвета, фактуры. Я за развитие и прогрессивность с сохранением своих корней и идентичности. За то, чтобы каждый человек был человеком своего времени: максимально полезным, активным, находящимся в постоянном саморазвитии – культурном и духовном. Очень хочу, чтобы роль художников в стране была пересмотрена, создавалось больше возможностей для развития своего таланта и создания авторских продуктов», - подчеркнула победительница проекта «100 новых лиц Казахстана», художница Айгерим Карибаева.