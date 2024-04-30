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    11:28, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казгидромете предупредили о подъеме уровня воды в реках ВКО

    река Жабай
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    По данным «Казгидромета», в Восточно-Казахстанской области с 30 апреля по 4 мая ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя, что может стать причиной подъема уровня воды в реках до критических показателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам пресс-секретаря «Казгидромета» Алины Исмагуловой, в ВКО ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках.

    — Возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках, — заявила А. Исмагулова на брифинге в СЦК.

    Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили, что пик паводков пройден во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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