В Казгидромете предупредили о подъеме уровня воды в реках ВКО

По данным «Казгидромета», в Восточно-Казахстанской области с 30 апреля по 4 мая ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя, что может стать причиной подъема уровня воды в реках до критических показателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам пресс-секретаря «Казгидромета» Алины Исмагуловой, в ВКО ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках.

— Возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках, — заявила А. Исмагулова на брифинге в СЦК.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили, что пик паводков пройден во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.