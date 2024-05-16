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    14:09, 16 Май 2024 | GMT +6

    В Казани открыли Центр Абая

    В Казани открыли Центр Абая
    Фото: МИД РК

    В столице Республики Татарстан открыли Научно-образовательный центр казахского языка и культуры имени Абая на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Ардак Бейсенбай, представители казахской диаспоры, научно-образовательных и общественных организаций, государственных органов и СМИ Татарстана.

    В Казани открыли Центр Абая
    Фото: МИД РК

    Участники мероприятия отметили, что Центр Абая создан в целях обучения и популяризации казахского языка, укрепления культурных связей, знакомства с богатой и самобытной культурой, традициями и историей народа, его истоками, современными достижениями и перспективами развития. Центром предусматривается проведение обмена научными публикациями, учебно-методическими материалами, освещающими жизнь и достижения студентов Казахстана и Татарстана в рамках казахско-российского сотрудничества, а также организация конкурсов, семинаров, круглых столов в области культуры и науки.

    В Казани открыли Центр Абая
    Фото: МИД РК

    Открытие Центра Абая было осуществлено при содействии Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.

    Кроме того, заключен Меморандум о сотрудничестве между Евразийским национальным университетом и Академией наук Республики Татарстан, предусматривающий обмен опытом, повышение квалификации, установление и развитие взаимодействия в разработке и реализации программ и проектов, нацеленных на более глубокое и всестороннее изучение вопросов науки, культуры и истории в Центральной Азии.

    Теги:
    Вузы Культура Сотрудничество Татарстан МИД РК Абай Россия Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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