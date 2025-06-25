В казахстанской курице антибиотиков нет — президент Союза птицеводов РК

— На рынке сегодня представлена продукция казахстанского, российского, белорусского и, условно говоря, турецкого производства. Возникает вопрос — какую именно продукцию покупали те, кто высказывает претензии? Сначала нужно это выяснить, — отметил президент союза.

Он подчеркнул, что отечественная курятина отвечает требованиям экологической безопасности и не содержит вредных веществ.

— Могу с уверенностью сказать: казахстанские производители выпускают экологически чистую продукцию. В нашей стране не используется стимуляция роста, антибиотики или терапия, которая могла бы негативно повлиять на здоровье потребителя, — заявил он.

По его словам, это стало возможным благодаря устойчивой системе торговли, выстроенной на долгосрочных партнёрских отношениях.

— Это объясняется тем, что казахстанские производители выстроили чёткую систему торговли. У них есть стабильные и постоянные партнёры, на которых они ориентируются при производстве. В случае с импортной продукцией всё иначе: сегодня один поставщик, завтра — другой. Постоянства и ответственности гораздо меньше, — отметил Маишев.

В завершение он призвал потребителей быть внимательнее к происхождению товара и не спешить с обвинениями.

— Поэтому зона ответственности у всех разная. И прежде чем критиковать, стоит разобраться, о какой продукции идёт речь. Если у потребителя есть сомнения, он вправе обратиться за разъяснением: на упаковке указаны наименование предприятия и вся информация о товаре. Компании готовы ответить, объяснить и, при необходимости, опровергнуть недостоверную информацию, — резюмировал глава Союза.

Ранее сообщалось, что Казахстан обеспечен яйцами на 100%.