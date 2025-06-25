РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В казахстанской курице антибиотиков нет — президент Союза птицеводов РК

    На фоне сообщений в интернете о якобы низком качестве мяса птицы глава Союза птицеводов Казахстана Кайрат Маишев опроверг эту информацию и призвал различать отечественную продукцию и импортную, передает корреспондент Kazinform.

    куры
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — На рынке сегодня представлена продукция казахстанского, российского, белорусского и, условно говоря, турецкого производства. Возникает вопрос — какую именно продукцию покупали те, кто высказывает претензии? Сначала нужно это выяснить, — отметил президент союза.

    Он подчеркнул, что отечественная курятина отвечает требованиям экологической безопасности и не содержит вредных веществ.

    — Могу с уверенностью сказать: казахстанские производители выпускают экологически чистую продукцию. В нашей стране не используется стимуляция роста, антибиотики или терапия, которая могла бы негативно повлиять на здоровье потребителя, — заявил он.

    По его словам, это стало возможным благодаря устойчивой системе торговли, выстроенной на долгосрочных партнёрских отношениях.

    — Это объясняется тем, что казахстанские производители выстроили чёткую систему торговли. У них есть стабильные и постоянные партнёры, на которых они ориентируются при производстве. В случае с импортной продукцией всё иначе: сегодня один поставщик, завтра — другой. Постоянства и ответственности гораздо меньше, — отметил Маишев.

    В завершение он призвал потребителей быть внимательнее к происхождению товара и не спешить с обвинениями.

    — Поэтому зона ответственности у всех разная. И прежде чем критиковать, стоит разобраться, о какой продукции идёт речь. Если у потребителя есть сомнения, он вправе обратиться за разъяснением: на упаковке указаны наименование предприятия и вся информация о товаре. Компании готовы ответить, объяснить и, при необходимости, опровергнуть недостоверную информацию, — резюмировал глава Союза.

    Ранее сообщалось, что Казахстан обеспечен яйцами на 100%.

    Теги:
    Мясо Сельхозпродукция
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают