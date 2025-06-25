Казахстан обеспечен яйцами на 100%
Сегодня в Астане начал работу ХІІ-й Казахстанский Международный форум птицеводов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам организатора форума, почетного президента ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслана Шарипова, благодаря государственной поддержке птицеводство за последние годы значительно увеличило объемы производства.
— Отрасль достигла высокого качества продукции, что позволяет выходить на международный рынок. Яичное птицеводство показало исключительные темпы своего развития, достигнув 100% самообеспеченности страны по яйцу и нарастив экспорт до 630 млн штук в 2018 году. Мы производим свыше 360 тыс. тонн мяса птицы, что покрывает 80% обеспеченности — 20% импортируем. Но мясная отрасль ежегодно наращивает производство за счет расширения, модернизации и новых проектов, — отметил он.
Ранее мы писали, что на 73% обеспечивают рынок казахстанские производители мяса птицы.