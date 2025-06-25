Казахстан обеспечен яйцами на 100%

По словам организатора форума, почетного президента ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслана Шарипова, благодаря государственной поддержке птицеводство за последние годы значительно увеличило объемы производства.

— Отрасль достигла высокого качества продукции, что позволяет выходить на международный рынок. Яичное птицеводство показало исключительные темпы своего развития, достигнув 100% самообеспеченности страны по яйцу и нарастив экспорт до 630 млн штук в 2018 году. Мы производим свыше 360 тыс. тонн мяса птицы, что покрывает 80% обеспеченности — 20% импортируем. Но мясная отрасль ежегодно наращивает производство за счет расширения, модернизации и новых проектов, — отметил он.