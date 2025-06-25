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    11:32, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан обеспечен яйцами на 100%

    Сегодня в Астане начал работу ХІІ-й Казахстанский Международный форум птицеводов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яйца Жұмыртқа
    Фото: Kazinform

    По словам организатора форума, почетного президента ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслана Шарипова, благодаря государственной поддержке птицеводство за последние годы значительно увеличило объемы производства.

    президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана»
    Фото: Kazinform

    — Отрасль достигла высокого качества продукции, что позволяет выходить на международный рынок. Яичное птицеводство показало исключительные темпы своего развития, достигнув 100% самообеспеченности страны по яйцу и нарастив экспорт до 630 млн штук в 2018 году. Мы производим свыше 360 тыс. тонн мяса птицы, что покрывает 80% обеспеченности — 20% импортируем. Но мясная отрасль ежегодно наращивает производство за счет расширения, модернизации и новых проектов, — отметил он.

    Ранее мы писали, что на 73% обеспечивают рынок казахстанские производители мяса птицы. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Мясо Сельхозпродукция Импорт
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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