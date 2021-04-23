В казахстанской баранине заинтересованы зарубежные страны – Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанской баранине заинтересованы зарубежные страны. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что на сегодня внутренний рынок Казахстана на 100% обеспечен отечественной бараниной. Вместе с тем, известно, что отечественное мясо овец представляет большой интерес для зарубежных стран. Так, по прогнозам в 2026 году Китайской Народной Республике потребуется 232 тысячи тонн баранины, странам Евразийского союза – 172 тысячи тонн, Объединенным Арабским Эмиратам – 228 тысяч тонн, Малайзии – 46 тысяч тонн. А это, безусловно, дает большие возможности для развития овцеводства на бескрайних пастбищах нашей республики. В перспективе отечественное овцеводство может стать конкурентоспособным на глобальном рынке с высококачественной продукцией, с использованием новейших технологий», - сказал Сапархан Омаров на конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева.

Он напомнил, что в этом году завершается государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

«Глава государства поручил Правительству совместно с бизнесом разработать качественно новый национальный проект развития агропромышленного комплекса на ближайшие 5 лет. На очередном заседании Верховного совета по реформам, состоявшемся 21 апреля Глава государства одобрил общие подходы по национальному проекту. Национальным проектом, направленным на развитие агропромышленного комплекса, предусмотрены такие мероприятия, как стимулирование фермеров, занимающихся овцеводством, применение лучших мировых практик и технологий, предоставление льготных кредитов на приобретение новой техники и технологий в освоении пастбищ, обеспечение фермеров пастбищами, привлечение средств из международных финансовых институтов, снижение пенсионного возраста чабанов, создание школ-интернатов для их детей на основе государственно-частного партнерства. Впереди много совместной работы», - заключил министр.