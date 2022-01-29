В казахстанском обществе есть кредит доверия проводимым политическим реформам – Ильгар Велизаде

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Проведенный внеочередной съезд правящей партии Nur Otan является важным знаковым событием политической жизни Казахстана. Об этом сказал азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам политолога, на посту председателя партии Первого Президента страны сменил нынешний Президент Касым-Жомарт Токаев, который в своей речи определил программные цели партии на предстоящий период.

«В частности, он отметил необходимость реформирования политических институтов государства. В свете последних событий очень важно подчеркнуть, что впервые на таком уровне прозвучала не только оценка деятельности партии Nur Otan и ее политического руководства за все время ее существования, но также было высказано желание изучить критические моменты деятельности партии для того, чтобы правильно оценить политическую линию и не допустить повторения ошибок впредь», - сказал Ильгар Велизаде.

По словам эксперта, особое внимание заслуживает заявление о том, что к осени действующий Президент страны готов сложить свои полномочия Председателя партии.

«Это говорит о том, что, скорее всего, это и сделают также и главы исполнительных органов на местах, которые совмещают исполнительные и партийные функции. Партия фактически переживает в свете проводимых в стране институционально-политических реформ период трансформации, которая должна соответствовать проводимым реформам. Фактически, мы говорим о том, что партия вступает в подготовку к более самостоятельному плаванию, потому что если все предыдущие годы фактор Президента, который совмещал функцию Председателя партии, играл исключительную роль в ее рейтинге и в целом в политической жизни Казахстана, то начиная, можно предположить, с осени, партия будет лишена такого ресурса. Она должна будет самостоятельно добиваться симпатии электората, избирателей», - добавил он.

По мнению Ильгара Велизаде, должны активно действовать выборные органы партии, в которых следует проводить соответствующую работу по повышению качества партийной работы.

«Здесь, конечно, на передний план выдвигается политическая конкуренция, потому что и другие партии активизируются за этот период. Для них это послужит в качестве стимула, поскольку пресловутого административного ресурса уже не будет и они будут самостоятельно бороться за электорат. Это тоже важный момент, который характеризует нынешнюю политическую динамику в Казахстане, которая стала складываться под влиянием последних событий», - подчеркнул он.

Политолог считает, что сегодня в казахстанском обществе идет процесс выздоровления.

«В этот процесс не вмешиваются внешние силы, политическая система Казахстана демонстрирует устойчивость, способность к реформированию. Сегодня в обществе есть кредит доверия этим проводимым процессам, что тоже в значительной степени активизирует эти процессы и делают их более продуктивными. Есть также позитивные ожидания от этих процессов. Это своеобразный кредит доверия, который дается и руководящему составу партии Nur Otan. Конечно, самое главное здесь это правильно распорядиться этим кредитом доверия, не разочаровать как самих членов партии на низовых уровнях, так и общество в целом», - добавил он.

Глава Клуба политологов Ильгар Велизаде убежден, что эта трансформация сегодня набирает обороты.

«Предстоящие месяцы покажут эффективность выбранного пути. Скорее всего будут сделаны определенные коррективы. Самое главное очевидно, что казахстанское общество идет в ногу со временем, старается самостоятельно, используя собственный большой потенциал, вырабатывать нужные решения, соответствующие долгосрочным интересам общественного развития, делает это на основе своих интересов и не «под диктовку» каких-то внешних сил, а также показывает, что потенциал казахстанского государства значительный и большой, что позволяет справиться с любыми поставленными задачами.