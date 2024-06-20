В казахстанских госзакупках хотят снизить участие субподрядчиков

Сенат рассматривает законопроект «О государственных закупках», а также сопутствующие поправки в другие законы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата Сената Алибека Наутиева, закон «О государственных закупках» направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам.

Законом предусматриваются следующие основные новеллы:

оптимизация процедур закупок и сокращение сроков их рассмотрения;

для субъектов малого и среднего предпринимательства государственные закупки будут осуществляются по перечню товаров, работ, услуг в порядке и объемах, которые утверждаются уполномоченным органом;

возможность заключения офтейк-контрактов способом из одного источника;

усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и лиц, связанных с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок.

Сенатор отметил, что для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году), работ и услуг до 500 МРП (1 846 000 тенге), для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг – до 4 000 МРП (14 768 000 тенге).

- Также закон предусматривает сокращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ (услуг) субподрядчикам с 50% до 30% в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг, – заявил Алибек Наутиев на заседании Сената.

Он добавил, что законопроект предусматривает заключение договоров строительства «под ключ», когда ответственность на всех этапах реализации проекта несет один поставщик.