В Казахстане завершилась посевная кампания

В Казахстане официально завершена посевная кампания. На сегодня работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн гектар, что составляет 100% от запланированного объема, передает агентство Kazinform.

В Минсельхозе сообщили, что зерновые культуры засеяны на площади 16,6 млн гектар, масличные культуры — на площади 3 млн гектар, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн гектар. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тысячи гектар, а картофель — на площади 166,8 тысяч гектар.

Весенне-полевые работы, несмотря на сложные погодные условия, завершены в оптимальные сроки. В случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и средиеспелые сорта.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что успешное проведение посевной кампании стало возможным благодаря слаженной работе аграриев, обеспечению необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

— Основная задача, которая стоит перед сельхозпроизводителями — обеспечить своевременный уход за посевами и готовность к уборке урожая, — подчеркнул министр.

Напомним, в рамках подготовки к посевной кампании был сформирован необходимый объем семян в 2,4 млн тонн. В результате предпринятых мер по увеличению объема внесения удобрений в текущем году аграриями внесено в 2,1 раза больший объем удобрений, чем на аналогичную дату 2023 года.

Объем льготного финансирования в 2024 году составил 580 млрд тенге, из которых 400 — это дополнительный объем заемных средств.