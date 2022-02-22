В Казахстане зарегистрировали вакцину «Спутник М» для подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 февраля 2022 года Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК выдано временное регистрационное удостоверение на лекарственное средство «Гам-КОВИД-Вак-М» сроком на 8 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М») – комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», раствор для внутримышечного введения, компонент I-0.5 мл/доза+компонент II-0.5 мл/доза, производства Российской Федерации.

Вакцина зарегистрирована на основании Протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 февраля 2022 года и заключения РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК Минздрава РК от 17 февраля 2022 года.

«Спутник М» предназначена для подростков в возрасте 12-17 лет.

Отметим, что отличием «Спутника М» от «Спутника V» является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.