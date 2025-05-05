В Казахстане запустят производство стратегически важных нефтегазохимических продуктов
Казахстан активно развивает нефтегазохимическую отрасль и выходит на промышленное производство ключевых видов продукции. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в ноябре 2022 года был запущен завод KPI по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.
— По итогам 2024 года заводом произведено порядка 250 тыс. тонн продукции. На сегодня заводом выпускается 12 марок полипропилена (H030GP, Н031BF, H032TF, H036BF, H120GP, Н250GP, Н253FF, H270FF, H270GP, H350FF, H350GP, H085CF/7) для производства мешкотары, потребительской упаковки, ковровых изделий, одноразовых посуд и др, — отметил министр.
До конца текущего года, по словам главы ведомства, планируется выпуск новых 2 марок полипропилена (Н263FF, Н363FF).
Другим масштабным проектом является строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. По словам Ерлана Аккенженова, на сегодняшний день выполнено 49,2% ранних строительных работ по подготовке площадки, а также начаты земляные работы по разработке котлованов под установку пиролиза. Запуск завода намечен на 2029 год.
— В рамках проекта планируется выпускать более 20 востребованных марок полиэтилена (полиэтилен высокой плотности HDPE и полиэтилен низкой плотности LLDPE), 40% которых премиального класса, — добавил министр.
Кроме того, в отрасли прорабатываются следующие проекты:
- производство карбамида в Актюбинской области (запуск в 2029 г.);
- аммиачно-карбамидный комплекс в Актау (запуск в 2029 г.);
- производство алкилата (запуск в 2027 г.);
- производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (запуск в 2029 г.);
- производство бутадиена (запуск в 2028 г.).
— Проекты находятся на различных стадиях — от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.
Также министр сообщил, что в Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности.