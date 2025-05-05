В Казахстане запустят производство стратегически важных нефтегазохимических продуктов

По его словам, в ноябре 2022 года был запущен завод KPI по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

— По итогам 2024 года заводом произведено порядка 250 тыс. тонн продукции. На сегодня заводом выпускается 12 марок полипропилена (H030GP, Н031BF, H032TF, H036BF, H120GP, Н250GP, Н253FF, H270FF, H270GP, H350FF, H350GP, H085CF/7) для производства мешкотары, потребительской упаковки, ковровых изделий, одноразовых посуд и др, — отметил министр.

До конца текущего года, по словам главы ведомства, планируется выпуск новых 2 марок полипропилена (Н263FF, Н363FF).

Другим масштабным проектом является строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. По словам Ерлана Аккенженова, на сегодняшний день выполнено 49,2% ранних строительных работ по подготовке площадки, а также начаты земляные работы по разработке котлованов под установку пиролиза. Запуск завода намечен на 2029 год.

— В рамках проекта планируется выпускать более 20 востребованных марок полиэтилена (полиэтилен высокой плотности HDPE и полиэтилен низкой плотности LLDPE), 40% которых премиального класса, — добавил министр.

Кроме того, в отрасли прорабатываются следующие проекты:

производство карбамида в Актюбинской области (запуск в 2029 г.);

аммиачно-карбамидный комплекс в Актау (запуск в 2029 г.);

производство алкилата (запуск в 2027 г.);

производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (запуск в 2029 г.);

производство бутадиена (запуск в 2028 г.).

— Проекты находятся на различных стадиях — от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Также министр сообщил, что в Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности.