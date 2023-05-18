Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 10:32
В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей Фото: primeminister.kz

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая казахско-китайский инвестиционный круглый стол в Сиане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в нашей республике, поэтому Казахстан заинтересован в трансферте технологий по их добыче и переработке.

«Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы», – сообщил Президент РК.


Президент Казахстана   Акорда   Транспорт   Китай   Автопромышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК