    11:39, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане запустят лизинговое финансирование модернизации предприятий МСБ

    Соответствующее поручение Министерству промышленности и строительства дал Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане запустят лизинговое финансирование модернизации предприятий МСБ
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Для дальнейшего роста доли обрабатывающего сектора в ВВП следует увеличивать производственную мощность предприятий, стимулировать их модернизацию, в том числе путем переоснащения производств малого и среднего бизнеса. Поручаю Министерству промышленности с января следующего года обеспечить запуск лизингового финансирования модернизации производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, — сказал Олжас Бектенов.

    Так, по его словам, микро- и малый бизнес получат возможность модернизировать свое производство на сумму до 300 млн тенге без предоставления залога.
    Переоснащение позволит увеличить производительность предприятий и повысить их конкурентоспособность.

    Данира Искакова
    Автор
