В Казахстане запустят лизинговое финансирование модернизации предприятий МСБ

— Для дальнейшего роста доли обрабатывающего сектора в ВВП следует увеличивать производственную мощность предприятий, стимулировать их модернизацию, в том числе путем переоснащения производств малого и среднего бизнеса. Поручаю Министерству промышленности с января следующего года обеспечить запуск лизингового финансирования модернизации производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, — сказал Олжас Бектенов.

Так, по его словам, микро- и малый бизнес получат возможность модернизировать свое производство на сумму до 300 млн тенге без предоставления залога.

Переоснащение позволит увеличить производительность предприятий и повысить их конкурентоспособность.