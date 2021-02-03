НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустили систему «Кнопка SOS». Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запустили в пилотном режиме систему «Кнопка SOS». На трассе по дороге в поселок Талапкер работает пока в тестовом режиме одно устройство. Сейчас в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан будут установлены эти устройства. Они будут находиться в парках, в безлюдных местах, возле скоплений людей, где граждане могут, если у них разрядился телефон или еще что, нажать на эту кнопку. Видео и звук приходят в Центр оперативного управления, на карте отображается местоположение, наш сотрудник будет видеть видео, которое транслируется, слышать звук и, при необходимости, если действительно гражданин нуждается в помощи, направит тудая патрульная машина или пеший наряд полиции», – сказал С.Сарсенов.

По его словам, проект «Кнопка SOS» реализуется в рамках государственно-частного партнерства с участием нескольких компаний. В ближайшее время состоится презентация.

В ходе брифинга С.Сарсенов рассказал о первых результатах внедрения мобильного приложения «102», запущенного 1 февраля текущего года.

Как отметил вице-министр, в Центрах оперативного управления работает около тысячи операторов, из них около 400 работают с видеозвонками. В ближайшее время будет запущена казахоязычная версия приложения.