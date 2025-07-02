РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:45, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане запустили модернизированную информсистему для недропользователей

    1 июля в Казахстане запустили модернизированную государственную информационную систему (ГИС) «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», передает агентство Kazinform со ссылкой Министерство промышленности и строительства.

    В Казахстане запустили модернизированную информсистему для недропользователей
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Обновленная платформа Tizilim заменит прежний ресурс reestr.nadloc.kz и обеспечит более эффективное функционирование закупочной системы.

    Tizilim разработана в соответствии с нормативными изменениями и будет осуществлять закупочные процедуры на оснований кодов единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ).

    Регистрация для всех недропользователей и поставщиков в tizilim.gov.kz началась 23 июня. До 1 июля недропользователям необходимо было заключить договора с ТОО «Самрук-Казына Контракт» на приобретение абонента использования ЕНС ТРУ и зарегистрироваться в системе.

    По всем вопросам функционирования можно обращаться в единый контакт-центр Министерства промышленности и строительства РК по телефону 1465. Кроме этого, на сайтах МПС и КЦИЭ QazIndustry представлены пошаговые инструкции для регистрации.

    Ранее был запущен единый портал недропользования в Казахстане. Платформа предоставляет все госуслуги в сфере недропользования и геологии в цифровом формате – их 22. 

    Теги:
    Геология Технологии Недры земли Промышленность Министерство промышленности и строительства Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают