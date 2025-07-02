В Казахстане запустили модернизированную информсистему для недропользователей

Обновленная платформа Tizilim заменит прежний ресурс reestr.nadloc.kz и обеспечит более эффективное функционирование закупочной системы.

Tizilim разработана в соответствии с нормативными изменениями и будет осуществлять закупочные процедуры на оснований кодов единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ).

Регистрация для всех недропользователей и поставщиков в tizilim.gov.kz началась 23 июня. До 1 июля недропользователям необходимо было заключить договора с ТОО «Самрук-Казына Контракт» на приобретение абонента использования ЕНС ТРУ и зарегистрироваться в системе.

По всем вопросам функционирования можно обращаться в единый контакт-центр Министерства промышленности и строительства РК по телефону 1465. Кроме этого, на сайтах МПС и КЦИЭ QazIndustry представлены пошаговые инструкции для регистрации.

Ранее был запущен единый портал недропользования в Казахстане. Платформа предоставляет все госуслуги в сфере недропользования и геологии в цифровом формате – их 22.