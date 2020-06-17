В Казахстане запретят продажу табачных изделий лицам младше 21 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ввести административную ответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», который принял парламент республики.

Как следует из заключения комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, кодексом предусматривается административная ответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21-летнего возраста. В настоящее время возрастной ценз составляет 18 лет. Кроме того, для наиболее полного охвата табачных изделий и систем для их потребления регуляторными нормами расширено понятие «табачные изделия» с учетом получивших распространение новых табачных курительных и некурительных изделий, а также систем для их употребления.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК согласились с поправками Сената в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»,