В Казахстане занятых в сфере АПК все меньше, дефицит кадров — все больше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год численность занятых в агропромышленном секторе сократилась сразу более чем на 7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.



В первом квартале текущего года в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства было занято свыше 1 млн человек. Это на 7,4% меньше, чем годом ранее. В том числе 611,8 тысячи занятых в секторе — мужчины, 424,6 тысячи — женщины. Наемных работников в АПК насчитывалось 491,4 тысячи человек, еще 545 тысяч человек относились к другим категориям занятого населения.

Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года в АПК было занято 1,1 млн человек, минус 3,1% за год.

В целом в сфере АПК численность занятых со временем заметно уменьшается. Например, в первом квартале 2018 года в секторе числилось 1,2 млн занятых (на 16,4% больше, чем в текущем году), в 2015-м — 1,4 млн человек (на 38,4% больше), в 2013-м — 2,1 млн человек (в 2 раза больше), в 2010-м — 2,2 млн человек (в 2,2 раза больше).

Тем временем агропромышленный комплекс Казахстана ожидаемо испытывает дефицит кадров, сообщает Хабар24. Сельскохозяйственная отрасль нуждается в 3 тысячах работников. На полях не хватает трактористов, механизаторов, агрономов и других специалистов среднего и узкого звена.

В региональном разрезе больше всего занятых в сельском хозяйстве насчитывается в Туркестанской области: 192,9 тысячи человек, на 10,1% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчке расположились Жамбылская (133,3 тысячи человек, минус 5,4%) и Алматинская (122,7 тысячи человек, минус 11,2%) области.

Меньше всего занятых в сфере АПК числится в Улытауской области: 2,3 тысячи человек, на 20,3% меньше, чем годом ранее.

Большая часть занятых в АПК имеют техническое и профессиональное образование: 549,5 тысячи человек, на 4,6% меньше, чем годом ранее. Еще 255,5 тысячи человек имеют начальное, основное и общее среднее образование (минус 2,9% за год) и 231,4 тысячи человек — высшее и послевузовское образование (минус сразу 17,4%).

В разрезе возрастных групп видно, что молодежи, занятой в АПК, немного. Больше всего занятых в секторе — люди возрастом 35–44 года: 235,4 тысячи человек (это больше, чем численность всех молодых людей до 29 лет, занятых в этой сфере). Ещё 225,9 тысячи человек — занятые в возрасте 45–54 года, 169 тысяч человек — в возрасте 29–34 года, 165,3 тысячи человек — в возрасте 55–64 года и 40 тысячи человек — старше 65 лет.

Среди молодежи численность 15-летних сократилась до 38 человек против 133 годом ранее, численность людей в возрасте 16–24 лет — до 111,7 тысячи (минус 8,2% за год), в возрасте 25–28 лет — до 89,1 тысячи (на 15,6% за год).