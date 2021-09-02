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В Казахстане законодательно определят статус личных подсобных хозяйств

2 Сентября 2021 10:54
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В Казахстане законодательно определят статус личных подсобных хозяйств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают законопроект о личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ведомства, на сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн. личных подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020 года произведено 2,6 трлн. тенге продукции или 41,5% всей продукции сельского хозяйства.

«Учитывая имеющийся потенциал, по поручению Главы государства, будет разработан законопроект о личных подсобных хозяйствах, определяющий статус ЛПХ. Принятие данного законопроекта позволит урегулировать отношения, возникающие при ведении личных подсобных хозяйств, обеспечить рациональное использование земель сельхозназначения, а также расширить доступ ЛПХ к мерам государственной поддержки», - пояснил Ербол Карашукеев.

В целом, по словам министра, потенциал ЛПХ планируется задействовать через развитие сельскохозяйственной кооперации, которая позволит связать через вертикальные и горизонтальные цепочки кооперации ЛПХ и мелких разрозненных фермеров с потребностями предприятий пищевой и легкой промышлености.

«Именно принцип кооперации «вместе – сильнее» позволит нарастить конкурентные преимущества мелкотоварного производства на селе. Этому свидетельствует положительный опыт реализации пилотного проекта по масштабному и эффективному повышению доходов населения Жамбылской области путем кооперации», - считает Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что в настоящее время министерство включило в разрабатываемый Национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы дальнейшее масштабирование Жамбылского пилотного проекта на все регионы Казахстана. Для его реализации в Нацпроекте предусмотрено 90 млрд.тенге на 2023-2025 года.


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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Послание Президента-2021  
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