В Казахстане заготовлено порядка 8 млн тонн сена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в большинстве регионах наблюдаются благоприятные погодные условия для успешной кормозаготовки, что и подтверждаются данными Казгидромет. Уже сейчас казахстанские фермеры заготовили 8 млн тонн сена, это порядка 32% от запланированных на этот год 25 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.



По поручению министра сельского хозяйства был обсужден вопрос кормообеспечения регионов на заседании Оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Амангалий Бердалина.

В целом, по словам вице-министра в этом году в большинстве регионах наблюдаются благоприятные погодные условия для успешной кормозаготовки, что и подтверждаются данными Казгидромет. Уже сейчас казахстанские фермеры заготовили 8 млн тонн сена, это порядка 32% от запланированных на этот год 25 млн тонн.

Хорошие темпы демонстрируют в Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областях. Низкие темпы - в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Амангалий Бердалин отметил факт, что в Акмолинской области несмотря на рост поголовья сельхозживотных, план заготовки сена почему-то остается на уровне прошлого года. Он обратил внимание акимата на необходимость пересмотреть планы в сторону увеличения и обеспечить имеющееся поголовье кормами на 100% к предстоящей зимовке.

Отметим, в этом году на субсидирование затрат на корма регионами выделено 11,7 млрд тенге. При необходимости акиматы областей имеют возможность направить дополнительные средства.

Помимо этого, по итогам 2022 года Продкорпорация сформировала фуражный фонд в 235,2 тыс. тонн. Данный объем может быть реализован животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене. При этом, фуражный фонд превышает объемы реализации 2022 года на 58%, отметил и.о. директора Департамента животноводства МСХ Баглан Аймурзаев.

Впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ. По заявкам сельхозтоваропроизводителей акиматами уже сформирована потребность в количестве 57,9 тыс. тонн. Ориентировочно отгрузка начнется на следующей неделе.

В текущем году в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год выделены бюджетные инвестиций на увеличение уставного капитала АО «КазАгроФинанс» на сумму 20 млрд тенге для финансирования покупки кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

Кроме того, министерством начата работа по расширению Дорожной карты развития кормопроизводства на 2022-2025 годы с включением в нее дополнительных мер с учетом научно-обоснованных подходов и целевых индикаторов для акиматов областей. В частности Дорожная карта будет дополнена мероприятиями по увеличению урожайности кормовых культур путем внедрения новых высокопродуктивных сортов и гибридов. В документ также включен пункт по изучению зарубежного опыта кормопроизводства в условиях аридной зоны. Кроме того, в рамках обновленной Дорожной карты планируется финансирование приобретения кормозаготовительной техники и систем орошения, а также выделение средств из местного бюджета для финансирования научно-исследовательских работ по кормопроизводству.

По итогам заседания Амангалий Бердалин обратил внимание областных акиматов на необходимость усилить темпы кормозаготовки в регионах, при этом мониторить цены на корма и не допускать роста цен.