KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Конституция

    В Казахстане за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров

    28 июня на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано пять лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает Kazinform.

    В Казахстане за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров
    Фото: МЧС РК

    Возгорания произошли в Акмолинской и Алматинской областях, а также на территориях государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» в области Абай и «Ертіс орманы» в Павлодарской области. 

    В частности, по одному пожару зафиксировано в Акмолинской и Алматинской областях, два — в ГЛПР «Семей орманы» и один — в ГЛПР «Ертіс орманы».

    По данным ведомства, все очаги были своевременно обнаружены с помощью системы раннего выявления лесных пожаров и оперативно локализованы.

    Благодаря слаженной работе сотрудников лесной охраны и специалистов РГКП «Казавиалесоохрана» распространения огня удалось избежать, все возгорания были ликвидированы в кратчайшие сроки.

    Основной причиной большинства лесных пожаров стали грозовые разряды.

    В Министерстве экологии напомнили, что в пожароопасный период необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным ресурсам страны.

    В Казахстане 27 июня были зафиксированы три лесных пожара, все оперативно ликвидированы.

    Леса Происшествия, ЧС Грозы Лесные пожары
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор