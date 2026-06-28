В Казахстане за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров

28 июня на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано пять лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает Kazinform.

Возгорания произошли в Акмолинской и Алматинской областях, а также на территориях государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» в области Абай и «Ертіс орманы» в Павлодарской области.

В частности, по одному пожару зафиксировано в Акмолинской и Алматинской областях, два — в ГЛПР «Семей орманы» и один — в ГЛПР «Ертіс орманы».

По данным ведомства, все очаги были своевременно обнаружены с помощью системы раннего выявления лесных пожаров и оперативно локализованы.

Благодаря слаженной работе сотрудников лесной охраны и специалистов РГКП «Казавиалесоохрана» распространения огня удалось избежать, все возгорания были ликвидированы в кратчайшие сроки.

Основной причиной большинства лесных пожаров стали грозовые разряды.

В Министерстве экологии напомнили, что в пожароопасный период необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным ресурсам страны.

В Казахстане 27 июня были зафиксированы три лесных пожара, все оперативно ликвидированы.