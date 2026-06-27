Три лесных пожара вспыхнули в Казахстане из-за гроз
В Казахстане 27 июня зафиксированы три лесных пожара, все оперативно ликвидированы, передает Kazinform со ссылкой на Министерстве экологии.
По данным ведомства, один пожар произошел в Карагандинской области, еще два — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».
Все очаги возгорания были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы силами работников лесной охраны при взаимодействии с профильными службами.
Причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.
В министерстве призвали граждан в пожароопасный период строго соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным ресурсам страны.
Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект научат искать лесные пожары в ВКО.