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    Три лесных пожара вспыхнули в Казахстане из-за гроз

    В Казахстане 27 июня зафиксированы три лесных пожара, все оперативно ликвидированы, передает Kazinform со ссылкой на Министерстве экологии.

    Гроза в лесу
    Фото: Алексей Колесников/Pexels

    По данным ведомства, один пожар произошел в Карагандинской области, еще два — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

    Все очаги возгорания были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы силами работников лесной охраны при взаимодействии с профильными службами.

    Причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

    В министерстве призвали граждан в пожароопасный период строго соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесным ресурсам страны.

    Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект научат искать лесные пожары в ВКО.

    Пожар Леса Происшествия, ЧС Грозы Область Абай Карагандинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор