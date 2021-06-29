В Казахстане выявлено более 4,5 тысяч человек без документов
Было отмечено, что для усиления совместных действий по сокращению и искоренению безгражданства в Казахстане с сентября прошлого года была запушена широкомасштабная идентификационная кампания, направленная на выявление и документирование лиц с неопределенным гражданством, реализуемая Министерством внутренних дел совместно с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности, Правовым центром женских инициатив «Сана Сезим» и Министерством юстиции при поддержке УВКБ ООН.
«Цель данной кампании - довести до общества, что лица, проживающие на территории Республики Казахстан без документов, либо на основании паспорта СССР образца 1974 года вправе обратиться в органы внутренних дел по месту проживания. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан будет определен их правовой статус (т.е. признан гражданином Республики Казахстан либо лицом без гражданства) и оформлен соответствующий документ», - сказал Сабыржан Сейтжанов.
По данным ведомства, акция продлится до мая 2022 года.
По результатам акции, установлено 4 686 недокументированных лиц (большинство в Алматинской (599), Карагандинской (541), Туркестанской (426), Акмолинской (326), Жамбылской (350) областях), из них уже документированы документом удостоверяющим личность - 3 408.
В отношении 1 278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается.