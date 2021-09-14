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    12:19, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане выросло производство сельхозпродукции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выросло производство сельхозпродукции. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сельском хозяйстве рост составил 2%. В 14 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская, Павлодарская и Карагандинская области», - сказал Асет Иргалиев.

    Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана наблюдается наибольший рост инвестиций.

    «Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.

    По словам министра, за отчетный период темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18%. Инвестиции выросли в строительстве в 2,5 раза, обрабатывающей промышленности – на 81,7%, сельском хозяйстве – на 43,2%, торговле – на 39,9%, сфере информации и связи – на 37%, операциях с недвижимым имуществом - на 16,2% и транспорте – на 9%.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Экономика
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