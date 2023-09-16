В Казахстане выросло поголовье сельхозживотных

Численность КРС на 1 августа увеличилась на 2,7% и составила 9,68 млн голов. Лошадей стало больше на 7,7%, поголовье составляет 4,2 млн. Численность овец возросла на 3,6% до 23 млн голов. Вместе с тем, снизилось поголовье птицы на незначительные 0,3% до 49,6 млн голов, количество коз уменьшилось 3,9% до 2,6 млн голов, свиней на 2,7% до 818,3 тыс. голов., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

За полгода объем производства мяса всех видов в убойном весе во всех категориях хозяйств составил 666,7 тыс. тонн, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2022 года произведено 924,4 тыс. тонн мяса. Внутренний рынок полностью обеспечен животноводческой продукцией за счет отечественного производства, за исключением мяса птицы. Доля импортной курятины на рынке страны составляет 33%.

Вместе с тем, отечественная мясная продукция пользуется полярностью за рубежом. За полгода казахстанские сельхозтоваропроизводители экспортировали 11,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 7,5 тыс. тонн мяса КРС и 3,6 тыс. тонн баранины. Основными импортерами мяса и мясной продукции отечественного производства являются такие страны как: Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии.

Казахстанские мясопереработчики получают государственную поддержку в виде субсидирования закупа сельхозпродукции, возмещается до 25% расходов на модернизацию действующих и строительство новых предприятий. Кроме того, введен механизм субсидирования ставки вознаграждения по кредитам на оборотные средства. Животноводам в свою очередь субсидируется часть затрат при сдаче скота на переработку.