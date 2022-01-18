В Казахстане вводится запрет на вывоз зернофуража
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются Министерством сельского хозяйства РК для исполнения поручений Главы государства, рассказал глава МСХ Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров», - сказал Ербол Карашукеев.
Так, по его словам, на сегодня действуют:
- количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года;
- запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца;
- запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев;
- вводится запрет на вывоз зернофуража.
«Прорабатывается возможность организации поставок импортной плодоовощной продукции в период межсезонья», - добавил Ербол Карашукеев.
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