В Казахстане вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого Продкорпорацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Казахстане вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК «Продкорпорация». Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правителства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации цен на хлеб с начала текущего года вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК «Продкорпорация» в регионы для производства социального хлеба», - сказал Ербол Карашукеев

Министр добавил, что механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной.

Ранее глава МСХ сообщил, какие меры принимаются министерством сельского хозяйства РК для исполнения поручений Главы государства.

«В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Так, по его словам, на сегодня действуют: количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года; запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца; запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев; вводится запрет на вывоз зернофуража.