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    10:38, 01 Июль 2021 | GMT +6

    В Казахстане введен в действие новый Административный процедурно-процессуальный кодекс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введен в действие подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым новый Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Сегодня введен в действие подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым новый Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества. Вводятся новые механизмы защиты прав граждан и бизнеса. Иски к административным органам теперь будут рассматриваться на основе принципа «презумпции виновности административного органа»: не заявитель, а административный орган должен будет доказывать суду обоснованность своего решения. Отписки и волокита станут предметом ответственности не только административных органов, но и лиц, принявших решение. Этот документ станет важным инструментом реализации концепции «Слышащего государства», - написал в Facebook Берик Уали.


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