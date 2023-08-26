В Казахстане воля народа поставлена на первое место – Снежана Имашева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане воля народа поставлена на первое место. Такое заявление сделала председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва Снежана Имашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе состоялась международная научно-практическая конференция «Конституция Республики Казахстан» - основа социальной модернизации общества и государства».

«В последние два года в Мажилисе Парламента были введены многочисленные поправки в законодательные акты, в соответствии с концепцией «Слышащего государства». Сегодня в процессе законотворчества участвует множество граждан и неправительственных организаций. Уделяется внимание не только юристам и правоведам, но и общественному мнению. Последние поправки в Конституцию были приняты по итогам республиканского референдума, прошедшего 5 июня 2022 года. Этот референдум показал, что казахстанское общество поддерживает новые реформы, начатые благодаря обновленной Конституции. В отношении поправок в Основной закон высказывались и критические замечания. Научное сообщество и общественные деятели говорили, что Основной закон не должен меняться по ситуации или по желанию влиятельных политических сил. С такими мнениями нельзя не согласиться», – сказала Снежана Имашева.

По ее словам, Конституция должна быть незыблемой основой стабильного развития государства и отвечать запросам граждан. Сейчас формируется новая политическая культура, основанная на взаимном уважении и доверии государства и общества. Важные решения принимаются открыто, с участием граждан. Проводящиеся в стране реформы направлены на демократизацию общества, укрепление народовластия, усиление роли Парламента, повышение самостоятельности Правительства.

«В настоящее время наша страна живет в новом Казахстане, справедливом, где воля народа поставлена на первое место», – подчеркнула С. Имашева.