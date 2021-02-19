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    12:24, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане внедряют новые технологии по развитию жилищно-коммунального сектора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Казцентр ЖКХ» ведетсяперечень инновационных, ресурсо-энергосберегающих, антикоррозионных технологий, внедряемых в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан. Использовать решения, предложенные в перечне, смогут не только специалисты сферы ЖКХ, у базы данных широкая область применения. Это свод готовых эффективных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Комитетом ведется формирование и наполнение «Единого государственного реестра новых технологий в строительстве», где собраны передовые технологии ведущих отечественных и международных компаний», - отмечает председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Мархабат Жайымбетов.

    В свою очередь, АО «Казцентр ЖКХ» сопровождает внесение новых технологий в Реестр и в настоящее время несколько передовых технологий, связанных с энергосберегающими теплоизоляционными материалами, водоподготовкой и промывкой инженерных сетей, включены в Реестр. Процедура включения технологий в Реестр проводится на основе международного опыта и предполагает их всестороннюю экспертизу на соответствие отраслевым стандартам, проводится оценка предложений экспертами АО «Казцентр ЖКХ», КДС ЖКХ и АО «КазНИИСА» согласно Правилам включения новых технологий в государственный реестр.

    К примеру, одной из таких технологий являются вакуумные теплоизоляционные панели «SAVENERGY», относящиеся к направлению энергосберегающих ограждающих конструкций в ЖКХ. Задача создания высокоэффективных теплоизоляционных систем является актуальной, так как исследования показывают, что при современной конструкции зданий около 40% тепла теряются через стены. Разработанные вакуумные панели основаны на применении вакуума с использованием мелкопористых материалов, что обеспечивает высокую теплоизоляцию, превышающую традиционные утеплители, к тому же материалы панелей не горючи.

    Еще одной технологией в строительстве и сфере ЖКХ является производство жидких керамических теплоизоляционных покрытий серии «Броня» они высокоэффективны в тепловой защите фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, воздуховодов для систем кондиционирования и т. п. Используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь в системах отопления. Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции (теплопроводность 0,001 Вт/м20С). Технология включена в Реестр.

    Известно, что после 10 лет использования трубопроводы отопительных систем зарастают отложениями более чем на 50%. По существующей статистике толщина отложений в 1 мм увеличивает расход топлива на поддержание установленной температуры на 14%. В связи с чем возникает необходимость промывки систем отопления от отложений. Решать задачи очистки труб призваны технологии импульсной гидропневматической промывки «Буча» и «Гидроклин», которые также после подробного анализа были включены в Реестр.

    Работа по системному развитию новых технологий в АО «Казцентр ЖКХ» ведется и будет продолжена в целях содействия развитию жилищно-коммунального сектора в Республике Казахстан.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Наука и инновации Строительство ЖКХ
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