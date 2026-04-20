Только 6% мошеннических звонков перехватывает Казахтелеком

По его словам, выявленные звонки направляются в колл-центры, созданные совместно с Генеральной прокуратурой.

— Мы, определяя этот звонок, направляем его в соответствующие колл-центры, которые созданы с Генеральной прокуратурой. И мы сейчас перехватываем около 6% таких звонков. Чтобы перехватывать 100% звонков, нам нужно, условно, вырасти почти в 20 раз. Поэтому, чтобы сдерживать такой рост и не допускать увеличения числа операторов колл-центра в геометрической прогрессии, мы разрабатываем модели искусственного интеллекта, которые будут самостоятельно обрабатывать звонки и обеспечивать защиту граждан от мошеннических вызовов. — сообщил Багдат Мусин на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына».

Он подчеркнул, что схемы телефонного мошенничества постоянно меняются, что усложняет работу по их выявлению и блокировке.

— Мы работаем при координации Генеральной прокуратуры и антифрод-центра Национального банка, то есть у нас тесное взаимодействие. По поручению президента эта межведомственная работа ведется. И мы, как основной телеком-актив страны, конечно же, в этом участвуем. И не только просто вырабатываем какие-то предложения и так далее, мы делаем. То есть мы конкретно на сетях телекоммуникаций внедряем определенное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту, — добавил Багдат Мусин.

Ранее МВД РК предупреждало о распространении новых форм интернет-мошенничества, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.