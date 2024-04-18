В Казахстане выявлено 5 тысяч стихийных свалок по спутниковым снимкам в 2023 году

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, благодаря спутниковым снимкам, в 2023 году в Казахстане выявлено 5 тысяч стихийных свалок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев отметил, что к концу 2023 года специалистам удалось ликвидировать 80% стихийных свалок.

— Мы уже несколько лет работаем с НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Они систематически делают для нас снимки населенных пунктов в радиусе 50 километров, благодаря чему мы видим локации и примерные объемы стихийных свалок. Экологические инспекторы оперативно выезжают на места и занимаются ликвидацией стихийных свалок, — заявил Жомарт Алиев на конференции по переработке вторичного сырья в Казахстане.

Он объяснил, что, к сожалению, остановить процесс возникновения стихийных свалок практически невозможно. Зачастую граждане, делая ремонт дома, вывозят строительный мусор на окраину города.

Жомарт Алиев добавил, что Министерство экологии и природных ресурсов регулярно повышает штрафы за выброс мусора в неположенных местах. По оценкам ведомства, ужесточение санкций дает свои плоды.

Напомним, что с начала 2024 года в Астане и прилегающей территории ликвидировано 223 участка (из 338) — 67%, вывезено более 100 тысяч тонн мусора (8 500 рейсов). За 2023 года полиция Астаны выявила 17 тысяч нарушителей, которых оштрафовали на 70 млн тенге.