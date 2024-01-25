70 млн тенге штрафов заплатили нарушители за стихийные свалки в Астане

Борьба со стихийными свалками на постоянной основе проводится в столице. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны более 100 тыс. тонн мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок. С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано 223 участка (из 338) - 67%, вывезено более 100 тыс. тонн мусора (8 500 рейсов). Из них в районе Алматы ликвидирован 61 участок (из 62), в Байконуре – 44 участка (из 46), в Есильском районе – 39 участков из 84, в Сарыаркинском - 22 участка из 23 и в Нуринском - 54 участка из 120. В работах было задействовано около 100 единиц спецтехники.

При этом местной полицейской службой выявлено 17 тысяч нарушителей правил благоустройства за прошлый год, которые заплатили 70 млн тенге штрафов, согласно статье 505 КоАП РК. А также департамент экологии оштрафовал нарушителей экологических требований по статье 344 КоАП РК на сумму 1 млн 300 тенге.

Стоит отметить, что все отходы вместе со спецтехникой вывезли на территорию «Северной гряды». Общее количество выдворенной спецтехники за прошлый год составило 20 единиц.

Также, для ограничения движения грузовых транспортных средств и предотвращения организации несанкционированных свалок, в Астане установили запрещающие дорожные знаки: на съезды вдоль улиц Айтматова, Сыганак, Туран, Мангилик ел (в районе д/сада Карлыгаш), пр. Кабанбай батыра (в районе пос. Пригородный и аэропорта) в общем количестве - на 51 участке; на 41 участке в районе вокзала Нурлы жол, пос. Тельман и в районе ул. А62.

В текущем году совместно с управлением цифровизации и государственных услуг города увеличено количество видеокамер общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.