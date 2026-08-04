В Казахстане выявили 46 поддельных дипломов и 20 сайтов по их изготовлению

В Казахстане продолжается работа по выявлению и пресечению незаконного оборота поддельных документов об образовании. На сегодняшний день выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их изготовлением, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В ведомстве сообщили, что для предотвращения незаконного использования документов об образовании создана база данных дипломов, выданных вузами Казахстана с 1991 года.

Министерством также утверждены требования к содержанию документов об образовании собственного образца и их сериям для выпускников высших учебных заведений.

Дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникальных номеров и QR-кодов. Доступ к системе имеют только уполномоченные сотрудники вузов, зарегистрированные в соответствующем модуле.

Формирование документов осуществляется на основе данных обучающихся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). При отсутствии информации об обучающемся в системе присвоение номера диплома невозможно.

В Миннауки отметили, что документы об образовании собственного образца без уникального номера и QR-кода считаются недействительными.

Кроме того, Министерство культуры и информации и Министерство внутренних дел РК на постоянной основе проводят мониторинг и принимают меры по фактам изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 Уголовного кодекса РК, подделка или использование подложных документов предусматривает штраф, исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Проверить подлинность диплома можно через специальный сервис на сайте epvo.kz. Электронная версия документа также доступна в приложении электронного правительства в разделе «Цифровые документы».

В ведомстве напомнили, что изготовление и использование поддельных дипломов влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Как сообщалось ранее, результаты 67 поступающих в магистратуру аннулировали за нарушения в Казахстане.