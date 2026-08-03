Результаты 67 поступающих в магистратуру аннулировали за нарушения в Казахстане

В Казахстане на сегодняшний день тестирование прошли более 43 тысяч поступающих для поступления в магистратуру, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 44% поступающих, по профильному направлению — 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 75 баллов, по профильному направлению — 23. Наивысший балл — 138.

С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 67 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов на тестирование не были допущены 49 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 18 человек, их результаты также аннулированы.

В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в Личном кабинете.

Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление — 75 баллов, на профильное направление — 30 баллов.

Напомним, что всего на комплексное тестирование было подано более 61 тысяч заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено около 11 тысяч грантов.