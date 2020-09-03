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В Казахстане ведется набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса

3 Сентября 2020 13:12
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В Казахстане ведется набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об испытаниях казахстанской вакцины против КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Доклинические испытания прошли очень успешно. Проверка показала полную воспроизводимость всех данных. Мы видим, что абсолютно не уступаем зарубежным аналогам по антителам. Также мы видим развитие гуморального и клеточного иммунитета, это тоже очень важно», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава Минобразования напомнил, что отечественные ученые добровольно привились.

«Прошло уже больше месяца, мы постоянно наблюдаем, они сдают анализы. На сегодняшний день мы видим результативность и эффективность собственной вакцины», - резюмировал Асхат Амйгамбетов

Министр также добавил, что казахстанские ученые на сегодня приступают к первой фазе клинических испытаний отечественной вакцины, ведется набор добровольцев.


Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.



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#Здравоохранение   #Безопасность   #Общество   #Коронавирус   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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