В Казахстане ведется набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об испытаниях казахстанской вакцины против КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доклинические испытания прошли очень успешно. Проверка показала полную воспроизводимость всех данных. Мы видим, что абсолютно не уступаем зарубежным аналогам по антителам. Также мы видим развитие гуморального и клеточного иммунитета, это тоже очень важно», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава Минобразования напомнил, что отечественные ученые добровольно привились.

«Прошло уже больше месяца, мы постоянно наблюдаем, они сдают анализы. На сегодняшний день мы видим результативность и эффективность собственной вакцины», - резюмировал Асхат Амйгамбетов

Министр также добавил, что казахстанские ученые на сегодня приступают к первой фазе клинических испытаний отечественной вакцины, ведется набор добровольцев.





Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.



