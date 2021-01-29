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    22:34, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В Казахстане вдвое сократилось число краж

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в стране существенно снизился уровень преступности. В том числе количество зарегистрированных краж сократилось в два раза. Глава ведомства Ерлан Тургумбаев поделился итогами прошедшего года на заседании коллегии МВД. Об этом подробнее рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz, передает МИА «Казинформ».

    Если рассматривать отдельно, то показатель квартирных краж по стране снизился на 63%. МВД уделяет особое внимание борьбе с этим видом преступлений. Стражи порядка ведут активную работу по специально разработанной программе. Полицейские подписывают меморандумы о сотрудничестве с кредитным бюро и ломбардами для получения доступа к сведениям о залоговом имуществе.

    Под постоянным контролем стражи порядка держат пункты, куда можно сбыть краденые вещи, мясо и шкуру животных.

    В одной только Павлодарской области раскрываемость краж составила 62,6%. На территории области установлены 5569 камер видеонаблюдения. В рамках обходов населения участковыми инспекторами полиции населению вручено более 40 тысяч памяток по противодействию кражам, в том числе более 25 тысяч по квартирным кражам и 15 тысяч по кражам скота.

    «Призываем жителей быть внимательными к своему имуществу, при выходе из дома закрывать двери и окна. Не забывайте закрывать двери автомобилей. Таким образом, вы сможете предотвратить кражу», – отмечают полицейские.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Главная
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