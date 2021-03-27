В Казахстане в проектирование новых домов будут внесены поправки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по ЧС разработало поправки в части обязательного оборудования вновь проектируемых многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом международного опыта в 2018 году по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям (ранее КЧС МВД) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития (далее – КДС МИИР) в строительные нормы СН РК 3.02-02-2018 «Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем» введено требование по оборудованию частных жилых домов дымовыми автономными пожарными датчиками», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в связи с участившимися случаями массовой гибели в квартирах Министерством по чрезвычайным ситуациям проведен анализ текущей ситуации и установленных требований к многоквартирным жилым домам.

«По результатам анализа, МЧС выработаны поправки в части обязательного оборудования вновь проектируемых многоквартирных жилых домов, независимо от этажности, системами автоматической пожарной сигнализации, а также по оснащению жилых домов системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа при превышении допустимого уровня концентрации используемого и угарного газа. В настоящее время МЧС совместно КДС МИИР прорабатывается вопрос внесения данных поправок в строительные нормы (СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» и СН РК 3.02-02-2018 «Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем»)», - отметил Премьер-Министр.

Наряду с этим, местными исполнительными органами с привлечением органов гражданской защиты, социальной защиты, образования и полиции проводится работа по оснащению жилых домов социально-уязвимых слоев населения датчиками пожарной сигнализации на безвозмездной основе.

«С 2019 года установлено свыше 100 тысяч датчиков, эффективность которых подтверждена 70 спасенными жизнями в результате своевременных срабатываний. По информации МЧС с учётом проводимой работы в отопительный период 2020-2021 годов наблюдается снижение количества пожаров (в 35,4 раза) и погибших (в 38 раз) в домах социально-уязвимых слоев населения (в 2019-2020 гг. – 354 пожара, погибло 38 человек, в 2020-2021 гг. – 10 пожаров, погиб 1 человек). Работа в данном направлении акиматами регионов продолжается», - заключил глава Правительства.