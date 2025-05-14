В Казахстане в 2025 году не ожидается разрушительных землетрясений — МЧС

В МЧС отметили, что сейсмически наиболее опасными регионами страны остаются города Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и области Абай и Жетысу. На юго-востоке республики расположены несколько крупных активных сейсмозон, в том числе вдоль границ с Китаем и Кыргызстаном. Большинство из них находятся в горных районах, где плотность населения невысока, отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время за сейсмической активностью в стране ведётся наблюдение с 98 сейсмологических станций.

- Согласно данным научной оценки сейсмической ситуации на 2025 год, на территории страны сильные разрушительные землетрясения не ожидаются, - отметили в МЧС в ответе на запрос корреспондента агентства.

Также сообщается, что в сейсмоопасных регионах страны на постоянной основе проводятся сейсмотренировки, направленные на повышение готовности населения к возможным землетрясениям. Гражданам регулярно напоминают о правилах безопасности, в том числе через распространение информации «10 простых шагов при землетрясении», а также рекомендации по сбору так называемого «тревожного чемоданчика».

Для отработки скоординированных действий всех экстренных служб ежегодно проводится республиканское командно-штабное учение «Жер». В ходе учения проверяется готовность гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации: разворачиваются палаточные лагеря, мобильные пункты приёма и полевой медицинский госпиталь.

В случае разрушительного землетрясения безопасными местами считаются открытые участки вдали от линий электропередач и высотных зданий. Также на базе сейсмоусиленных зданий организуются пункты приёма пострадавшего населения (ППН). Они предназначены для временного размещения и обеспечения базовыми средствами — водой, продовольствием, медицинской помощью и транспортом для эвакуации.

- Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложения «пункты пострадавшего населения», а также на официальных сайтах ДЧС регионов. Дополнительно в сейсмоопасных регионах разработаны информационные таблички с QR кодом, при сканировании смартфоном которого можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН, - добавили в ведомстве.

Между тем ситуация остаётся неспокойной — не так давно серия землетрясений произошла в Турции. Казахстанские сейсмологи фиксируют подземные толчки также в Кыргызстане, Таджикистане и Афганистане.

Накануне сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на территории Кыргызстана.