В Казахстане в 2020 году введут в эксплуатацию 8 мясных птицефабрик

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Акмолинской области, министр сельского хозяйства РК С.Омаров посетил бройлерную птицефабрику ТОО «Макинская птицефабрика», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

ТОО «Макинская птицефабрика» - крупномасштабных проект, реализуемый в рамках задач по импортозамещению в сфере производства мяса птицы.

В 2018 году в Буландынском районе была введена в эксплуатацию 1-ая очередь птицеводческого комплекса общей мощностью 25 тысяч тонн. А до конца 2020 года инвесторы планируют завершить строительство 2-ой очереди с аналогичной мощностью. Таким образом, ТОО «Макинская птицефабрика» увеличит производственную мощность с 25 до 50 тысяч тонн мяса в год.

В текущем году будут построены 4 площадки для выращивания бройлеров по 12 птичников в каждой (1 птичник – 2000 м2). Также проведено дооснащение зданий инкубатора, кормоцеха, завода по переработке птицы и мясокостного отделения необходимым технологическим оборудованием. За 1 квартал 2020 года освоено 2,4 млрд тенге. Общая стоимость проекта – 14,9 млрд тенге.

Кроме того, по словам директора предприятия Евгения Проскурина, в планах ввод 3-ей очереди проекта - «Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тысяч тонн в живом весе в год».

Необходимо подчеркнуть, что продукция предприятия в полном объеме будет реализовываться на внутренний рынок, что позволит снизить импортозависимость Казахстана в мясе птицы и насытить внутренний рынок.

Проект ТОО «Макинская птицефабрика» имеет мультипликативный эффект. Постепенное наращивание мощности производства стимулирует развитие отрасли растениеводства и создание рабочих мест в смежных отраслях. На этапе строительства постоянной работой обеспечены 100 человек, после запуска 2-ой очереди в эксплуатацию предприятие даст 455 постоянных рабочих мест.

В рамках реализации задач по импортозамещению в Казахстане в 2020 году будут введены в эксплуатацию 8 мясных птицефабрик. В 1-м полугодии уже запущены 2 мясные птицефабрики – ТОО «Шымкент кус» (Туркестанская область) и ТПК «КазАгрос» (Костанайская область). Остальные 6 птицефабрик заработают до конца года.

Таким образом, в ближайшие годы в республике начнут функционировать 12 новых птицефабрик общей мощностью 175 тысяч тонн продукции в год. Это позволит полностью решить вопросы импортозамещения мяса птицы.